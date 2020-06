Atlantia vola in Borsa su scommessa imminente accordo per ASPI

Atlantia

gestore della più estesa rete autostradale europea

principale indice della Borsa di Milano

(Teleborsa) - Brillain Borsa, dove si porta in vetta al paniere del FTSE MIIB con un guadagno del 3,72%. Il mercato scommette sull'ormai vicinissimo accordo con il Governo per il dossier concessioni autostradali.Al di là del tono perentorio della proposta, del tipo prendere o lasciare, è solo una questione di misura: sugli investimenti pianificati, sullo sconto dei pedaggi e sulla diluizione della famiglia Benetton a seguito dell'ingresso di F2i/CDP. E su quest'ultimo aspetto, è di ieri la conferma di Edizione Holding, la finanziaria della famiglia Benetton che controlla Atlantia, della disponibilità a ridurre il peso nel capitale a fronte dell'ingresso di nuovi soci.Insomma, i tempi sono ormai maturi per chiudere una vicenda che si trascina ormai da due anni, con notevoli incertezze sulla stabilità economico-finanziaria del Gruppo. Un prezzo che anche il titolo quotato ha pagato e che ora incorpora una reaizone entusiasta del mercato.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,06%, rispetto a +0,33% del).Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 15,48 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14,92. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 16,04.