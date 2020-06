Cy4Gate debutta col botto su AIM Italia

CY4GATE

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore della cyber security con un'ampia gamma di prodotti e servizi,, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI. Il titolo che non ha ancora fatto prezzo segna un Il collocamento si è chiuso con una raccolta di oltre 21 milioni di euro ad un prezzo di collocamento di 3,15 euro. Il flottante è del 46% e la capitalizzazione di 47,2 milioni di euro.Si tratta della, che arriva così a contare 128 aziende quotate. La società è stata assistita da Equita SIM in qualità di Nomad, Global Coordinator e Specialist dell’operazione.In occasione dell’inizio delle negoziazioni, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, si è congratulata con il management e il team di quotazione per il successo dell’operazione. "Riteniamo che l’accesso al mercato dei capitali - ha sottolineato - rappresenti per CY4GATE un’importante opportunità di crescita e visibilità, che permetterà alla società di consolidare il proprio posizionamento competitivo e realizzare ambiziosi progetti di espansione a livello internazionale".Molto soddisfatta la Presidente di CY4GATE,, per l'accoglienza ricevuta sul mercato. "L’ottimo riscontro da parte del mercato finanziario testimonia l’apprezzamento nei confronti della nostra società e dei nostri progetti di sviluppo. Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno affiancato in questo periodo per la fiducia accordataci.", CEO di CY4GATE, ha parlato di un "importante traguardo" frutto del lavoro di squadra svolto dalla nsocietà e da tutti i suoi consulenti. "E' stato fondamentale in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia mondiale", ha sottolineato il manager, che aggiunge: "Il capitale raccolto sarà utilizzato per continuare a sviluppare nuovi prodotti, rafforzare la nostra struttura commerciale, e accrescere la nostra presenza a livello nazionale e internazionale."