Gualtieri: "Riforma fiscale cruciale, cambiare inesigibilità credito"

(Teleborsa) - Unae che punti a una maggiore semplificazione èper il Governo, iniziando dalper liberare l'Agenzia della riscossione di miliardi di euro di credito che sono solo nominali.Così il ministro dell'Economia,, rispondendo in Senato al question time. In dettaglio, il ministro ha definito la riforma fiscale "questione cruciale che il governo ha messo al centro del suo programma", sottolineando che dovrà essere una "riforma fiscale complessiva che si deve giovare di un quadro generale di unadegli adempimenti".In particolare, Gualtieri ha toccato ilevidenziando che "occorre mettere mano al sistema della inesigibilità dei crediti al fine di eliminare dal magazzino dell'Agenzia della riscossione partite creditorie per diversi miliardi di euro che sono solo nominali e non hanno alcuna concreta possibilità di recupero".Ciò, continua il ministro, servirebbe "a l, mentre "per concorrere a una progressiva riduzione del tax gap occorre lavorare allo sviluppo dei pagamenti digitali".Gualtieri ha poi chiarito che il PNR "raccoglierà elementi emersi nel corso degli Stati generali" e la sua presentazione "sarà l'occasione di unsulle linee di fondo di una strategia di rilancio del Paese".Il ministro ha così lanciato "l'invito ache l'Italia intendeche definirà in modo dettagliato gli investimenti e le riforme che l'Italia intende varare nel quadro del programma europeo Next generation Eu e che porterà prima dell'estate a elaborare la cornice più ampia del quadro di riforme da utilizzare nell'orizzonte di legislatura".Tra i punti in discussione agli Stati Generali dell'economia e nel Piano di rilancio per il Paese "c'è il tema di uno", ha poi aggiunto il ministro.Rispondendo a una domanda sul, Gualtieri ha confermato che "il ministro delle Infrastrutture sta valutando la percorribilità della realizzazione" aprendo a "possibili forme di finanziamento rispetto alle quali le nuovecostituiscono una fonte su cui è opportuno fare una valutazione".