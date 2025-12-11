Supervisione bancaria, la BCE promette meno vincoli dal prossimo anno

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea ha annunciato una serie di cambiamenti per rendere la supervisione sugli istituti di credito più efficiente e meno onerosa a partire dal prossimo anno.Lesull’utilizzo del capitale in eccesso, come alcuni buyback, saranno approvate in due settimane grazie a procedure standardizzate e maggiore automazione.Dal secondo semestre, inoltre, lepresso le banche diventeranno più focalizzate e brevi, con valutazioni concise per favorire interventi rapidi. Entro il 2026, sarà ridotto il tempo necessario per approvare modifiche ai modelli di rischio interni.La riforma, avviata nel 2022, risponde alle critiche degli istituti che giudicavano la vigilanza troppo intrusiva., capo supervisore della BCE, ha ribadito l’impegno asenza indebolire la solidità del controllo.