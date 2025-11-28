Commercialisti, nasce Osservatorio sul tax control framework

(Teleborsa) -ha costituito l’”Osservatorio Adempimento Collaborativo e Tax Control Framework”, che sarà presieduto dal presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, e sarà coordinato dal Consigliere Tesoriere delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto.i pone l’obiettivo di approfondire la disciplina relativa al regime dell’adempimento collaborativo, i compiti e le responsabilità dei certificatori del Tax Control Framework, nonché di predisporre specifiche linee guida per il rilascio della certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.di prima nomina dell’Osservatorio sono, oltre a de Nuccio e Regalbuto, Pasquale Saggese, Giacomo Albano, Luca Nobile, Giovanni Formica, Arianna Palmieri, Marco Lio, Luca Miele e Alberto Santi.“L’Osservatorio – spiega de Nuccio – nasce in considerazione della grande rilevanza e delicatezza del nuovo ruolo assegnatoci in esclusiva dalla riforma tributaria, insieme agli avvocati, per la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale. Un ruolo e un riconoscimento per la nostra Professione dal quale derivano anche importanti responsabilità”. “Anche per questo – aggiunge Regalbuto - l’Osservatorio è già al lavoro per predisporre specifiche linee guida con l’obiettivo di mettere quanto prima a disposizione dei colleghi che intenderanno intraprendere questa attività un indispensabile strumento operativo”.