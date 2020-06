Cinema, teatri, discoteche si reinventano ma Fase3 non cancella rischio chiusure

(Teleborsa) -: quello dell'intrattenimento è uno dei settori più colpiti dalla crisi del coronasvirus e daslle rigide norme di sicurezza eo comunque. Un disastro economico ed occupazionale.La, con la complicità dell'estate, hanno incontrato ben, grazie alla possibilità di usufruire degli spazi aperti (giardini, terrazze, spiagge), macon l'arrivo dell'autunno ed il prossimo inverno? Moltie le nuovenon sono tali da garantire la sopravvivenza di molte attività.hanno finalmente riaperto dal, con nuove: controllo degli accesi, prenotazione, distanziamento in sala, mascherina, rilevazione della temperatura, necessità di lasciare i propri dati (e la privacy?), divisori fra le poltrone o distanziamento fino a 2 metri in aree chiuse.Paletti rigidi che abbassano notevolmente la soglia massima di capienza delle sale, disponendo une 1000 all'aperto. Numeri che potrebbero essere notevolmente ridotti nelle moderne sale multiplex, alcune di dimensioni piuttosto ridotte, dove sarà necessariodelle poltrone occupate di 2 metri (avanti, dietro, di lato).E così una decina di giorni dal debutto del cinema-teatro post Covid, si leva la: le sale dei cinema italiani. "Viviamo in un momento difficile e complicato e tutti devono esercitare il massimo senso di responsabilità, ma siamo in una situazione paradossale", ha dichiarato il, ex sindaco di Roma, aggiungendo che "in questo periodo non si è creata una condizione che permetta ai cinema di aprire". "C'è anche una mancanza di prodotto - spiega Rutelli - quindi molti lo faranno con dei film che nel frattempo sono andati sulle piattaforme (in streaming, ndr) o non sono potuti uscire o recuperando film di successo dell’ultimo periodo".I numeri che testimoniano la pesante crisi del settore sono enormi: le oltrepresenti in Italia hanno accusatodurante il lockdown, cone 20mila lavoratori dell'indotto che non hanno certezze per il futuro.La crisi da Covid-19 per le discoteche è stata anche più dura, ma l'atterraggio, per ora è stato morbido. La, che originariamente era prevista al 15 luglio, è statafatta eccezione per Piemonte e Lombardia, le più colpite, che hanno deciso di aspettare ancora un po' per riaprire i locali notturni dedicati al ballo.A dieci giorni dal gran debutto tutto tace, è già un miracolo che si sia arrivati ad aprire prima del previsto, ed in molte regioni c'è la benedizione dell', che permette a molti gestori di discoteche di: dai locali di Ostia (Roma) alla Versilia, per non dimenticare Rimini e Riccione, ben venga il ballo a piedi nudi in spiaggia!Leper le discoteche sono di una, il ballo in pista di per sè non favorisce il necessario distanziamento e la "capienze" sono state ridotte al minimo. Le principali regole: oltre a rilevazione temperatura e mascherine, contingentamento ai bagni, distanziamento di 1 metro ai tavoli e 2 metri in pista e niente drink al bancone. Insomma, una situazione ai limiti del surreale per locali normalmente sovraffollati.Ecco perché molti gestori hanno deciso di sfruttare le potenzialità della stagione estiva e sfruttare i, almeno si potrà recuperare una parte dei mancati incassi di 4 mesi di stop delle attività. Per evitare problemi di gestione della capienza, molti locali hannoe la discoteca di è trasformata in un, dove poter consumare un drink, o in uncon ballo solo attorno al proprio tavolo o sulla sedia.Come per cinema e teatri, la capienza massima consentita non renderà più vantaggiosa l'attività. Le discoteche, come si erano concepite sino ad oggi, sono destinare a sparire?