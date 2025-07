La Freccia di luglio: in cover Stefano De Martino, lo scugnizzo che condivide emozioni

(Teleborsa) - Reduce dal successo di Affari tuoi,torna in scena dalcon il summer tour dello spettacolo teatrale, per condividere le sue emozioni direttamente con il pubblico, in attesa di essere nuovamente timoniere del format dei pacchi a settembre. Partito nel 2009 da Amici di Maria De Filippi, lo showman ha collezionato molti successi, ma non si è allontanato dalla sua vocazione originale: stare tra la gente, esercitare l’empatia e mischiarsi con l’umanità.Allo stesso modo le persone, quelle che ogni giorno costruiscono, progettano e fanno muovere l’Italia, sono al centro deldi, in onda da fine giugno in tv, al cinema e sui canali social del Gruppo. Il racconto restituisce a Ferrovie un’immagine autentica: non solo un’azienda, ma una parte viva e pulsante della storia nazionale, che ogni giorno si rinnova nei cantieri attivi, nelle linee che uniscono territori, nelle infrastrutture sinonimo di opportunità.A luglio La Freccia porta i lettori ai piedi del– in Valsesia, vicino a Vercelli – per dedicarsi a escursioni nella natura e a visite nei villaggi Walser rimasti fermi nel tempo. E in, con FRECCIALink, tra spiagge Bandiera blu e borghi marinari lontani dal turismo di massa. Si va poi a, in provincia di Caserta, alla scoperta di siti archeologici ed eventi tradizionali.Non mancano leai protagonisti dello spettacolo e della cultura: la regista, prima donna a vincere il premio David per la regia con il film Vermiglio, la scrittrice, in libreria con l’ultimo romanzo Le querce non fanno limoni, l’attore, nel cast di Unicorni, al cinema dal 18 luglio. E, ancora, il cantautore, in partenza per il tour estivo, e, con i suoi spazi all’interno di Camper e Unomattina Weekly, in attesa di ricominciare Playlist a settembre.Infine, gli. Una mostra a Napoli mette in relazione le fotografie di Mimmo Jodice con i quadri di Giorgio de Chirico, a Padova gli scatti di Vivian Maier raccontano la vita negli Stati Uniti del ‘900, mentre a Brescia oltre 90 immagini di Joel Meyerowitz testimoniano i grandi cambiamenti sociali degli ultimi 60 anni. E poi, i cartelloni estivi dei teatri all’aperto più antichi d’Italia, tra opere liriche, tragedie greche, danza classica e commedie contemporanee.Tutto questo e altro ancora sudi luglio, da sfogliare e leggere in formato digitale su FS Italiane e in copia cartacea, che i lettori potranno prendere sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub e portare con sé.