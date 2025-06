Trapani Film Festival: una piattaforma multidisciplinare per l’estate siciliana

(Teleborsa) - Dal 18 al 24 agosto 2025, Trapani torna protagonista della scena culturale italiana con la terza edizione del, manifestazione che si conferma piattaforma multidisciplinare capace di promuovere il territorio attraverso cinema, musica, teatro e nuove forme di comunicazione.Nato con l’obiettivo di portare il grande cinema “dove spesso non arriva", il festival si inserisce in un momento di crescita significativa per il turismo locale. Secondo i dati della, i flussi turistici nella provincia nel 2023 hanno registrato un incremento del, superando nettamente la media regionale. A trainare la crescita è stato soprattutto l’aumento di turisti stranieri, con oltre, per un totale di(+32% rispetto al 2022). Anche la componente nazionale ha mostrato segni positivi: lesono salite del, superando quota 1,5 milioni, grazie anche a un, passato da 3,1 a 3,5 giorni (Fonte: www.tp.camcom.it).Il festival diventa così un asset strategico per la promozione integrata del territorio, grazie anche alla solidache sostengono la manifestazione: oltre al patrocinio del, la manifestazione prodotta da 3 Points Productions SRLS, coinvolge lacome media partner, in collaborazione conUn, che punta a generare ricadute concrete sull’economia locale, rafforzando l’identità del territorio attraverso le. In quest’ottica, il festival rappresenta anche una leva strategica per la promozione di, unendo produzione culturale, attrattività turistica e innovazione.Con la nuova direzione artistica affidata all’attore- accanto al, ideatore della manifestazione insieme a- il Trapani Film Festival 2025 intende rafforzare il dialogo tra arti e linguaggi, mantenendo il legame con le energie creative della Sicilia. In programma, oltre al cinema d’autore, concerti dedicati alle grandi colonne sonore, talk, podcast e incontri, con una particolare attenzione ai linguaggi digitali grazie alla collaborazione con il collettivo diLaè attesa per ilpresso il Comune di Trapani, quando saranno svelati gli ospiti e il programma completo di un’edizione che si preannuncia, tra concerti dedicati alle colonne sonore del cinema italiano, talk, incontri e podcast, con il coinvolgimento attivo di artisti siciliani e collettivi digitali.Ilsi conferma quindi non solo evento culturale di rilievo nazionale, ma anche, frutto di una cordata sinergica che crede nel potenziale culturale della Sicilia.