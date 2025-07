Premio Leuca: il 24 luglio c'è "ANNA – Racconto di una storia vera", omaggio all'Eterna Grandezza della Magnani

(Teleborsa) -(quando sarà decretata la Compagnia vincitrice)è conScritto e diretto dalo spettacolo è portato in scena da Patrizia Tamagnini, che restituisce un ritratto intimo e toccante di Anna Magnani negli ultimi mesi della sua vita.In particolare, lasi concentra sul periodo in cui l'indimenticata interprete diè già malata ma affronta con coraggio e dignità la fase ormai finale della malattia, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera.quella di Tramagnini che riesce a catturare la forza, la passione e insieme la fragilità di unatrasmettendo al pubblico emozioni e sentimenti di una Donna che ha vissuto la sua vita con intensità e autenticità.Iln avversario potente, e come, si avvicendano momenti della sua vita personale a quelli della sua carriera. Ma è una interpretazione viva, tutt'altro che rassegnata dove i ricordi sono ancora tangibili e si intersecano con il presente,Apprezzata per la sua capacità di trasmettere emozioni intense,stata una delle maggiori interpreti femminili della storia del cinema. La sua carriera, costellata di successi, l'ha resa un'interprete indimenticabile