Bank of Japan, indice Tankan su sentiment imprese peggiora nel 2° trimestre

(Teleborsa) -, colpite dalla crisi economica generata dal, che ha colpito le aspettative delle grandi imprese e delle PMI e determinato un taglio del Capex (investimenti). E' quanto emerge da sondaggio trimestrale dallaNel 2° trimestre,sintetico relativo a tutte le imprese evidenzia un peggioramento adai -4 punti del 1° trimestre, quale risultante del peggioramento delle impreseda -12 e delle impreseda +1.L'indice relativo alledellaè crollato ancora a -da -8 e risulta inferiore alle attese (-31). Quello delle grandi impresee è sceso ada +8 e si confronta con il -18 atteso.Ancor più marcato il calo delleche passa ada -15 (atteso -39) e delleda -1 (attese -30).Da rilevare che un valore inferiore allo zero segnala che le imprese pessimiste sono più numerose di quelle ottimiste.Il peggioramento ha indotto anche un deterioramento dell, con l'indice per leche scende apunti da -11 (atteso -24) e per leQuesto diffuso malumore per il presente ed il futuro ha spinto anche ad un taglio deglidalle PMI ma non dalle grandi imprese: per lesi attende unaanziché dell'1,8%, per leunanziché dell'11,7%.