Leonardo colloca con successo bond per 500 milioni di euro

Leonardo

(Teleborsa) - Oggi, 1 luglio,ha, rivolte esclusivamente ad investitori istituzionali italiani e internazionali. Le, e. Il prezzo di emissione è pari a 98,933%. Le cedole sono pagabili annualmente in via posticipata. Le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo., Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato: "La nuova emissione obbligazionaria testimonia la solidità del merito di credito di Leonardo sul mercato finanziario, anche in un periodo eccezionale come questo. Leonardo continua nel suo impegno a perseguire una strategia finanziaria disciplinata, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale, con il fine ultimo dicreare valore per tutti gli stakeholder".Leonardo, allungando la vita media del debito.