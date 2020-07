Viking Link, da SACE, Simest, Bnp e HSBC primo finanziamento green europeo garantito

Prysmian

(Teleborsa) -, la più grande interconnessione elettrica sottomarina al mondo, che collega la Gran Bretagna alla Danimarca e percorre 760 chilometri sotto il mare. Un'opera che saràcon tecnologia made in Italy per conto di National Grid.Il, è stato finalizzato dacon garanzia ECA (Export Credit Agencies) a sostegno dell’export italiano e delle infrastrutture energetiche rinnovabili in Europa.Si tratta di un finanziamento dan favore di National Grid North America, società del Gruppo britannico, il principale gestore di reti elettriche e gas in Regno Unito. In particolare, la linea di credito è erogata da uncomprendente BNP Paribas CIB e BNP Paribas Fortis (anche sole structuring bank) ed HSBC Bank (anche banca agente) e beneficia dellae della stabilizzazione del tasso d’interesse delIl progetto Viking Link, del valore complessivo di 2 miliardi di euro, prevede la realizzazione didella capacità di 1400 MWper la fornitura dia 1,4 milioni di famiglie. Una volta completato rappresenterà la più grande infrastruttura di questo tipo a livello mondiale esottomarine realizzate dal: le prime due interconnessioni,(tra Regno Unito e Norvegia)(tra Regno Unito e Francia), sempre realizzate da Prysmian, nel 2026 e 2018, hanno parimenti ottenuto il supporto di SACE e SIMEST., azienda italiana leader nella produzione di cavbi sottomarini, sono state affidate, a seguito di una, ladi cavi onshore e offshore. Il tutto sarà realizzato con tecnologia made in Italy: in particolare i cavi sottomarini saranno sviluppati e prodotti nelloL’operazione contribuisce in modo significativo alla realizzazione di unincluso nella lista dei, che sarà realizzatoe migliorerà l'efficienza degli impianti di produzione e delle reti di trasmissione di energia elettrica dei due Paesi, consentendo di incrementare la sicurezza delle forniture di elettricità e concorrendo a raggiungere i target nazionali di emissioni (COP21). Dal 2030, il 90% dell’elettricità proveniente dalle interconnessioni di National Grid sarà a emissioni zero."Siamo orgogliosi di aver supportato National Grid nella strutturazione di questo finanziamento tailor made sostenuto dalle ECA per l'interconnessione Viking Link", afferma, Head of Capital Markets for BNP Paribas in EMEA., Global Head of Export & Asset Finance and Head of EMEA Infrastructure di HSBC, aggiunge che "il progetto consentirà un uso più efficace delle energie rinnovabili, causa alla quale HSBC è profondamente dedita".“Siamo onorati di aver fatto parte del primo green loan multi-ECA, un progetto fondamentale per il sostegno alla trasformazione dell’Europa verso un’energia sempre più green", sottolinea, Chief Underwriting Officer di SACE, auspicando che si possa "replicare in futuro" con progetti sostenibili di questa portata., Chief Executive Officer di SIMEST, esprime "soddisfazione per aver avuto l’opportunità, insieme a SACE, di supportare la prima operazione di ECA export financing a sostegno dello sviluppo di infrastrutture strategiche dal punto di vista ambientale e sociale".