GPI perfeziona accordo con americana Haemonetics

GPI

Haemonetics Corporation

(Teleborsa) -, società quotata in Borsa, annuncia di aver dato corso, in base al quale acquisisce la proprietà intellettuale, i contratti con i clienti e gli altri asset connessi alleElDorado Donor, Hemasphere, Donor Doc, Donor Doc Phlebotomy, eDonor, DonorSpace, Surround and SafeTrace.Tutti i diritti vengono trasferiti alla, società appositamente costituita lo scorso 10 giugno con l’obiettivo di sviluppare il mercato americano, con particolare riferimento al settore del software per la gestione dell’intero processo trasfusionale. L’operazione comportaPer il Gruppo Gpi il settore delè una delle principali linee di sviluppo nel percorso di. La società è entrata in questo mercato negli anni scorsi con le acquisizioni strategiche di Insiel Mercato S.p.A. (leader in Italia), di Hemasoft Software S.L. (presente in oltre 60 paesi e già operativa negli USA) e di Guyot Walser Informatique (che opera in 360 ospedali francesi).Infine, lo scorso 25 maggio Gpi ha sottoscritto l’accordo per l’acquisizione del 100% del Gruppo Medinfo, attore di rilievo in Francia nel settore trasfusionale, composto dalle 3 Società Medinfo International Hémoservice, Medical International Hemoservice Limitada Ltda e Chartage Software Sarl. L’acquisizione Medinfo porta in dote clienti, oltre che in Francia, anche in Arabia Saudita, Qatar, Tailandia, Regno Unito, Spagna e Belgio, ampliando il raggio d’azione del Gruppo Gpi.