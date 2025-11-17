Accordo tra L&G e Banca Investis per distribuzione prodotti

(Teleborsa) - L'investitore globaleha stratto un nuovo accordo di distribuzione con, una delle principali banche private italiane, per offrire alla clientela di quest’ultima ladei suoi prodotti, inclusi ETF, index funds e fondi attivi. In particolare, il Global Unconstrained Bond Plus Fund, uno dei principali fondi attivi della società, sarà a disposizione in esclusiva per i consulenti finanziari di Banca Investis.Questo è il primo accordo di distribuzione siglato da L&G con una banca privata per unadella gammain Italia. Esso segna un'importante pietra miliare nell'obiettivo dell'azienda di espandere la propria presenza globale e di fornire le sue soluzioni attive di alta qualità nell’obbligazionario agli investitori patrimoniali internazionali.