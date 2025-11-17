Milano 14:06
Finanza
Accordo tra L&G e Banca Investis per distribuzione prodotti
(Teleborsa) - L'investitore globale L&G ha stratto un nuovo accordo di distribuzione con Banca Investis, una delle principali banche private italiane, per offrire alla clientela di quest’ultima la gamma completa dei suoi prodotti, inclusi ETF, index funds e fondi attivi. In particolare, il Global Unconstrained Bond Plus Fund, uno dei principali fondi attivi della società, sarà a disposizione in esclusiva per i consulenti finanziari di Banca Investis.

Questo è il primo accordo di distribuzione siglato da L&G con una banca privata per una strategia attiva della gamma Fixed Income in Italia. Esso segna un'importante pietra miliare nell'obiettivo dell'azienda di espandere la propria presenza globale e di fornire le sue soluzioni attive di alta qualità nell’obbligazionario agli investitori patrimoniali internazionali.
