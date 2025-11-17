Accordo tra L&G e Banca Investis per distribuzione prodotti

(Teleborsa) - L'investitore globale L&G
ha stratto un nuovo accordo di distribuzione con Banca Investis
, una delle principali banche private italiane, per offrire alla clientela di quest’ultima la gamma completa
dei suoi prodotti, inclusi ETF, index funds e fondi attivi. In particolare, il Global Unconstrained Bond Plus Fund, uno dei principali fondi attivi della società, sarà a disposizione in esclusiva per i consulenti finanziari di Banca Investis.
Questo è il primo accordo di distribuzione siglato da L&G con una banca privata per una strategia attiva
della gamma Fixed Income
in Italia. Esso segna un'importante pietra miliare nell'obiettivo dell'azienda di espandere la propria presenza globale e di fornire le sue soluzioni attive di alta qualità nell’obbligazionario agli investitori patrimoniali internazionali.