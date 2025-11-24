Bei, finanziamento da 50 milioni per i software e la robotica di GPI

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti
(BEI) e GPI
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, hanno sottoscritto un accordo di finanziamento da 50 milioni di euro
a sostegno dell’innovazione delle soluzioni software
e della robotica
del Gruppo. L’operazione, strutturata con il supporto di Banca Finint in qualità di Arranger
, rappresenta il primo finanziamento
della BEI a favore di GPI e mira a sostenere gli investimenti del piano industriale della multinazionale italiana per il periodo 2025-2028.
"Questo finanziamento conferma l’impegno della BEI a sostenere l’innovazione tecnologica e il ruolo sempre più strategico della digital health, soprattutto in un contesto segnato dall’aumento dei costi sanitari e dall’invecchiamento della popolazione"", ha dichiarato Gelsomina Vigliotti
, Vicepresidente della BEI.
Le risorse messe a disposizione della BEI contribuiranno a sostenere investimenti sull’intero portafoglio
d'offerta delle soluzioni software in ambito sanitario
. Il finanziamento consentirà di accelerare in particolare l’evoluzione di Gpi4Med
, la piattaforma di soluzioni software integrata di GPI sulla quale si focalizza la crescita a livello globale e che copre aree ad alta complessità quali il Blood & SoHo
(donazione e trasfusione di sangue e altre sostanze di origine umana), la Diagnostica
(laboratorio di analisi, anatomia patologica, imaging) e il Critical Care
(anestesia, terapia intensiva e sala operatoria).
Il piano di investimenti
comprende, ma in misura minore, anche aggiornamenti dei sistemi automatizzati per la gestione e la tracciabilità dei farmaci destinati alle strutture ospedaliere.
"Questo finanziamento ci sostiene su un fronte di crescita decisamente importante, quello dell'innovazione delle nostre soluzioni, in un contesto di mercato in cui è necessario dare risposte concrete alle nuove domande di salute. Siamo particolarmente soddisfatti che un istituto di credito prestigioso come la BEI riconosca il ruolo strategico di GPI nel contesto della sanità e il valore degli investimenti che abbiamo progettato a supporto del nostro piano industriale 2025-2029", ha sottolineato Fausto Manzana
, Amministratore Delegato di GPI.
Gli investimenti principali verranno realizzati presso gli stabilimenti
di GPI in Italia
e, in minor parte, in Francia
, alcuni di questi ubicati in regioni di coesione. La linea di credito della BEI offre una struttura finanziaria flessibile e a lungo termine, ideata per accompagnare l’implementazione graduale degli investimenti in coerenza con il piano industriale di GPI.