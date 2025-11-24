Bei, finanziamento da 50 milioni per i software e la robotica di GPI

GPI

(Teleborsa) - La(BEI) e, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, hanno sottoscritto un accordo di finanziamento daa sostegno dell’innovazione delle soluzionie delladel Gruppo. L’operazione, strutturata con il supporto di Banca Finint in qualità di, rappresenta ildella BEI a favore di GPI e mira a sostenere gli investimenti del piano industriale della multinazionale italiana per il periodo 2025-2028."Questo finanziamento conferma l’impegno della BEI a sostenere l’innovazione tecnologica e il ruolo sempre più strategico della digital health, soprattutto in un contesto segnato dall’aumento dei costi sanitari e dall’invecchiamento della popolazione"", ha dichiarato, Vicepresidente della BEI.Le risorse messe a disposizione della BEI contribuiranno a sostenere investimenti sull’interod'offerta delle soluzioni software in. Il finanziamento consentirà di accelerare in particolare l’evoluzione di, la piattaforma di soluzioni software integrata di GPI sulla quale si focalizza la crescita a livello globale e che copre aree ad alta complessità quali il(donazione e trasfusione di sangue e altre sostanze di origine umana), la(laboratorio di analisi, anatomia patologica, imaging) e il(anestesia, terapia intensiva e sala operatoria).Ilcomprende, ma in misura minore, anche aggiornamenti dei sistemi automatizzati per la gestione e la tracciabilità dei farmaci destinati alle strutture ospedaliere."Questo finanziamento ci sostiene su un fronte di crescita decisamente importante, quello dell'innovazione delle nostre soluzioni, in un contesto di mercato in cui è necessario dare risposte concrete alle nuove domande di salute. Siamo particolarmente soddisfatti che un istituto di credito prestigioso come la BEI riconosca il ruolo strategico di GPI nel contesto della sanità e il valore degli investimenti che abbiamo progettato a supporto del nostro piano industriale 2025-2029", ha sottolineato, Amministratore Delegato di GPI.Gli investimenti principali verranno realizzati presso glidi GPI ine, in minor parte, in, alcuni di questi ubicati in regioni di coesione. La linea di credito della BEI offre una struttura finanziaria flessibile e a lungo termine, ideata per accompagnare l’implementazione graduale degli investimenti in coerenza con il piano industriale di GPI.