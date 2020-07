FCA-PSA, si valutano alternative a maxi cedola in denaro

Fiat Chrysler

E' tutto ancora da definire per la fusione FCA-PSA , per la quale si valutano tutte le alternative, anche riguardo alla maxi cedola da 5,5 miliardi da distribuire agli azionisti nel 2021, compresa la controllante EXOR, che dovrebbe ricevere la sua quota parte di 1,6 miliardi.Secondo indiscrezioni de Il Sole 24 Ore, FCA starebbe valutando di, attraverso la distribuzione di asset, rimettendo nel calderone una possibile distribuzione agli azionisti delleo persino includendo nel progetto di fusione gliinizialmente esclusi.Una ipotesi riguarderebbe ad esempio l'inclusione di, la partecipata francese specializzata nella componentistica, un'altra la revisione dei termini della fusione sotto il profilo antitrust, ad esempio rivalutando l'inclusione nel perimetro di, la join venture nei minivan di FCA e PSA, finita nel mirino dell'Antitrust europea, la cui distribuzione attraverso spin off risolverebbe la questione dinanzi all'authority per la concorrenza.