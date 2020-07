UBI, dopo OPS Intesa rinviata definizione accordi bancassurance

Intesa Sanpaolo

UBI Banca

(Teleborsa) - Le incertezze legate al lancio dell'hanno costrettooriginariamente previste per il 2020.Fra queste la, per cui in data 5 giugno 2020, UBI Banca ha tra l’altro concordato con entrambi i partner assicurativi, il Gruppo Cattolica Assicurazioni e il Gruppo Aviva Italia, il posticipo al 30 giugno 2021 della scadenza degli accordi distributivi in essere.Sono stati poi rinviati gli aper le uscite /assunzioni di personale e la rinegoziazione degl