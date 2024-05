Intesa Sanpaolo, Messina: "Chi investe sa che siamo una banca solida che genera utili"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "generando, quindi i nostri azionisti possono contare per certo su un dividendo di 5-6 miliardi di euro". Questi sono dividendi già certi che non dobbiamo definire, sono già definiti. Lo ha spiegato, Consigliere delegato di, a margine della presentazione dei risultati del 1° trimestre 2024. "In questo anno- ha aggiunto - quindi esiste un'altra componente già in essere, che verrà pagata ai nostri azionisti. Oltre a questo, sarà, visto che avremo capitale in eccesso, unda poter garantire ai nostri investitori"., la gran parte della remunerazione deve venire dall'utile, quindi il payout, poi lo share buyback si aggiunge nella misura in cui si genera capitale in eccesso non utilizzabile".A chi chiedeva cosa pensasse del(-3,13% in chiusura di giornata), l'Ad ha risposto "in Intesa Sanpaolo, lo fa sapendo chee sempre farà più di 8 miliardi di euro di utile.- ha spiegato - e non c'è una banca in Europa che abbia un valore di borsa rispetto al suo patrimonio alto come il nostro, la banca è considerata la migliore e con il miglior profilo di sostenibilità da parte degli investitori, poi può succedere che in un giorno ci possa essere una variazione del titolo".Parlando di, Messina ha ricordato "la, sotto la supervisione di Enria, è stata fatta in Intesa Sanpaolo, che ha acquisito la seconda miglior banca italiana -- quindi noicon maggiore complessità in Spagna". ", ha affermato Messina spiegando "Quando io ho fatto l'operazione con Ubi sono stato definito Financial Time 'bold'; uno deve dare un colpo secco quando fa quest'operazione, non deve permettere che ne parli per mesi e mesi".Affrontando in modo più diretto l'operazione di aggregazione fra, Messina ha affermato ", quindi tutte le operazioni che possono portare ad aggregazioni tra soggetti operanti negli stessi paesi possono portare valore, poi se andrà in porto questo lo vedremo., dopo le venete e dopo UBI abbiamo una dimensione che nel nostro paese è difficile che possiamo crescere oltre questi livelli".