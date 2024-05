Intesa, Messina: su titolo normali prese di beneficio, era cresciuto tanto

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Noi siamo un leader che rimarrà a livello europeo. Non siamo interessati a fare una fiammata e poi sparire. La reazione di Borsa non corrisponde ai risultati, ma siamo cresciuti così tanto che è normale che ci sono delle prese di beneficio".Lo ha detto il consigliere delegato e CEO di, Carlo Messina, nel corso della conferenza stampa sui risultati del primo trimestre 2024 , commentando l'andamento del titolo odierno, nel giorno della trimestrale, in un contesto comunque negativo per il comparto bancario italiano.