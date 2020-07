Andamento sostenuto per il comparto bancario a Piazza Affari (+2,68%)

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Rally per l', anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 7.191,3 e sta trattando a 7.196,3, balzando del 2,68% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 67 dopo un avvio a quota 65.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,85%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,01%.Svettache segna un importante progresso del 2,59%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,61%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,55%.Buona performance per, che cresce dell'1,34%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,15%.