Allarme ANCE, tempi biblici per realizzare opere pubbliche in Italia

(Teleborsa) - Per realizzare un'opera pubblica sopra ici vogliono sedici anni. Per le più semplici opere di manutenzione servono quattro o cinque anni. A lanciare l'allarme è(Associazione Nazionale Costruttori Edili) in occasione del convegnonei giorni in cui è in discussione il"Dieci anni di tentativi di semplificare il Paese naufragati nel nulla. Or. Il decreto semplificazioni contiene norme condivisibili come la revisione dell'abuso d'ufficio e del danno erariale per contrastare la burocrazia difensiva. Ma preoccupa fortemente la decisione di eliminare le gare invece di tagliare le procedure a monte. E' lì che si annida il ritardo nel 70% dei casi". A sottolinearlo il Presidente dell'Ance, Gin occasione di un convegno organizzato dall'Associazione.Secondo Buia "occorre sfoltire quella selva di pareri, valutazioni e procedure che non si sono mai riuscite a tagliare. E poi manca un progetto sulle città. Ancora una volta le grandi assenti di ogni progetto di rilancio del nostro Paese. Occorre poi evitare questa volta il continuo rimando a decreti attuativi che non fanno che ritardare l'entrata in vigore delle norme che spesso rimangono lettera morta: tra i