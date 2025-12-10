RFI (Gruppo FS), avviato scavo di tre gallerie su linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria

(Teleborsa) -(Gruppo FS Italiane) annuncia, una delle opere più strategiche per il futuro della mobilità nazionale.Nelle ultime settimane sono entrate in funzione,portando a quattro il numero delle "talpe" meccaniche impegnate lungo il tracciato.Le nuove TBM —, la "talpa" in attività già da diversi mesi. Leucosia e Ligea, entrambe dotate di una testa fresante superiore ai 13 metri, figurano tra le macchine più imponenti oggi impiegate in Europa per opere ferroviarie. Leucosia è attualmente impegnata nello scavo della galleria Serra Lunga, mentre Ligea sta lavorando alla galleria Piano Grasso e proseguirà successivamente verso la galleria Contursi. Mireille rappresenta invece un’innovazione di particolare rilievo: è la prima TBM completamente rigenerata in Italia e si trova attualmente impegnata nello scavo della galleria Caterina.sono attualmentee circanella filiera nazionale. Le attività sono realizzate dal Consorzio Xenia – composto da Webuild (impresa capofila), Pizzarotti, Ghella e TunnelPro – per conto di RFI.L’avanzamento degli scavi dà forma, giorno dopo giorno, al nuovo collegamento ad alta velocitàcome il Cilento, il Vallo di Diano, la costa ionica, l’alto e basso Cosentino e l’area del Reggino. La futura infrastruttura permetterà di, potenzierà l’offerta dei servizi AV e garantirà maggiore regolarità e qualità dei collegamenti.La linea AV/AC Salerno Reggio Calabria, che attinge ai finanziamenti dele si inserisce nelasse fondamentale che collegherà in modo sempre più rapido ed efficiente l’Italia al resto d’Europa.