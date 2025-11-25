Milano 17:35
SACBO inaugura il nuovo Terminal di Milano Bergamo

Il nuovo terminal, realizzato anche in previsione dell'afflusso legato alle Olimpiadi invernali, ospita macchine di nuova generazione che non richiedono di estrarre il laptop dal bagaglio a mano e consentono di trasportare liquidi fino a 2 litri per recipiente

(Teleborsa) - SACBO ha inaugurato oggi il nuovo Terminal partenze dell'aeroporto Milano Bergamo - Orio al Serio. "Un ampliamento che va incontro alle nuove esigenze dall'aeroporto, date dal numero dei passeggeri, dalla crescita, ma anche mantenere i servizi e gli spazi al passo coi tempi: nuovi sistemi tecnologici, nuove strutture più efficienti, più efficaci e quindi ulteriori sistemi di sicurezza garantiti" ha dichiarato il Presidente di SACBO Giovanni Sanga.


La nuova area al primo piano comprende 14 linee per i controlli di sicurezza dotate delle soluzioni tecnologiche più avanzate, che non richiedono l’estrazione di computer e altri dispositivi dal bagaglio a mano, e consentono di trasportare liquidi fino a 2 litri per ogni contenitore, come ha spiegato Sanga: "Sono 7.500mq circa al primo piano, altri 4.000mq al piano terra e circa 1.000mq nell'area Extra Schengen, quindi davvero un intervento rilevante sull'intera infrastruttura. Non è soltanto un aumento di passeggeri che gradualmente crescono, anche se sono cresciuti moltissimo in questi ultimi anni. È un intervento che serve a garantire al massimo l'efficienza, la sicurezza e il comfort dei passeggeri".

L'aeroporto di Bergamo - Orio al Serio continua a crescere, come ha raccontato Carlo Borgomeo, Presidente di Assoaeroporti: "Bergamo ha sempre sorpreso tutti per i numeri. Sembrava strano che il terzo aeroporto d'Italia per passeggeri fosse Bergamo, mentre oggi c'è una risposta a livello alto, e cioè i numeri dei passeggeri sono importanti, ma è importante la qualità dell'offerta dei servizi. Questo terminal è bellissimo: grandi spazi, grande gusto, grande accoglienza per i passeggeri".

La costruzione del terminal ha impiegato esattamente i tempi previsti, e la sua consegna è perfettamente sinergica all’inizio delle olimpiadi invernali di Milano Cortina, come ha spiegato Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture e alle Opere pubbliche di Regione Lombardia: "Orio è tra gli aeroporti più importanti a livello nazionale, ma anche internazionale al centro della rete TEN-T (Reti Transeuropee dei Trasporti), strategico per l'evento olimpico del febbraio 2026".

I lavori di ampliamento sono stati avviati il 15 marzo 2024 e realizzati con un investimento da parte di SACBO pari a 55 milioni di euro, di cui 41 milioni per la componente infrastrutturale e 14 milioni per l’acquisto di macchine radiogene di ultima generazione. Si tratta di un intervento che rientra nelle opere programmate dal Gruppo SACBO a partire dal 2020, per un valore di circa 300 milioni di euro.

Il nuovo terminal partenze comprende l’area di 4.300 mq al piano terra, con l’avvenuto ampliamento della sala check-in. con 30 nuove postazioni in modalità self check-in per un totale di 64, e il raddoppio degli spazi riservati al sistema BHS per lo smistamento dei bagagli. Il programma delle opere infrastrutturali ha permesso di ampliare di 840mq l’area partenze extra-Schengen, con aggiunta di 2 nuovi gate d’imbarco.

Tra le novità tecnologiche introdotte nelle aree di nuova realizzazione è incluso anche un sistema di rilevamento delle presenze basato sull’intelligenza artificiale, che permette di monitorare in tempo reale i flussi dei passeggeri. Negli spazi realizzati al piano superiore del terminal trova posto il nuovo duty-free, che amplia la già ampia e variegata offerta di servizi commerciali a disposizione dei passeggeri.

(Foto: Il taglio del nastro durante l'inaugurazione del nuovo terminal)
