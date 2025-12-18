ESI acquista società veicolo per realizzare impianto fotovoltaico da 1,65 MW

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha: società veicolo (SPV) costituita per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico da 1,65 MW. Tale società è titolare dei diritti e autorizzazioni necessari per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico e relative opere connesse ubicato nel Comune di Nettuno, Provincia di Roma, Regione Lazio. Tale operazione ha incluso anche l'acquisto del Diritto di Superficie sul terreno di circa 2 ettari destinato alla costruzione dell'impianto.La realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico di proprietà rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo della società e si inserisce nelladi circa 20 MW che ESI prevede di realizzare nel triennio 2025-2028."Con l'acquisizione della società veicolo, ESI, consolidando la presenza del Gruppo nel settore delle energie rinnovabili e contribuendo alla creazione di valore attraverso progetti sostenibili e innovativi", ha commentato l'AD Stefano Plocco.