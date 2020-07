Energia, Enel Green Power: accordo con Norfund per rinnovabili in India

Enel

(Teleborsa) -(Gruppo),attraverso la sua controllata indiana per le energie rinnovabili Enelil fondo di investimento norvegese per i Paesi in via di sviluppo, hanno siglato un accordo a lungo termine per finanziare, realizzare e gestire incollaborazione"Questo accordo ci dàdi ampliare e rafforzare la nostra presenza in India, dopo esserci aggiudicati di recente la nostra prima gara nel settore dell’energia solare in questo Paese”, affermaCEO di Enel Green Power. “Unendo le forze con un importante partner come Norfund, che condivide il nostro stesso impegno verso la sostenibilità e la decarbonizzazione, sfrutteremo le nostre competenze tecniche per valorizzare le significative potenzialità di crescita dell’India nel campo delle energie rinnovabili, contribuendo al contempo al raggiungimento degli obiettivi di energia sostenibile del Paese".“Per Norfund, la partnership rappresenta un'opportunità per svolgere un ruolo nel fornirtanto necessaria in un mercato importante insieme a un partner industriale di livello mondiale", sottolineaCEO di Norfund. “L'India ha obiettivi ambiziosi per aumentare la penetrazione delle energie rinnovabili e c è un grande bisogno di più capitale combinato con competenzetecniche per realizzarle. Collaborando con un azienda con esperienza come Enel Green Power, riteniamo di poter contribuire sia a creare posti di lavoro sia a promuovere il passaggio alleL’accordo - precisa la nota - "è un quadro di investimento collaborativo nell’ambito del quale EGP India si occuperà dellosviluppo e della realizzazione di ogni progetto, mentre Norfund avrà diritto a investire nei progetti al raggiungimento di specifici milestone, diventando quindi equity partner del progetto al fianco di EGP India. Nell’ambito della partnership, EGP supporterà anche ogni progetto fornendo servizi tecnici a partire dalle attività preliminari allo sviluppo".Con questo accordo - si legge ancora - "i partner, coerentemente con i propri obiettivi d, puntano ad ampliare la presenza dell‘energia pulita in India, che è ricco di fonti di energia rinnovabili e presenta ambiziosi obiettivi in termini di energia "green". Il Governo dell’India si è impegnato a raggiungeredi capacità da solare e 60 GW da eolico entro irispetto agli attuali 35 GW circa di capacità solare e 38 GW circa di capacità eolica".