Altea Green Power, Intesa alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha alzato aper azione (da 10,1 euro) ilsu, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 42%.Gli analisti scrivono che i, sia in termini di ricavi che di margine di redditività, e hanno mostrato una decelerazione meno pronunciata nel 2sem23 rispetto al forte 1sem23. L'azienda ha aggiunto una(Battery Energy Storage System) che saranno sviluppati nei prossimi 4/5 anni, aumentando la visibilità dei ricavi futuri e dei flussi di cassa, che saranno reinvestiti in propri impianti fotovoltaici infrastrutturali (90 MW di capacità installata secondo il piano, con la costruzione della prima parte che dovrebbe iniziare nel 2025).Viene fatto notare che l'azienda ha puntato su ulteriori prospettive di crescita grazie alla forte pipeline BESS e ad un maggiore contributo da parte della Business Unit Efficienza Energetica già visibile nel 2H23, sia per i clienti residenziali che industriali. Laper 9 progetti BESS in Italia porta il broker a, rispettivamente, del 7% e dell'8%.