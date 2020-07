Lamorgese: "Rischio tensioni sociali è concreto"

(Teleborsa) - Ilperché a settembre-ottobreeconomica".Lo ha dichiarato la ministra dell'Internointervenuta ad "Agorà Estate" su Rai Tre. "Vediamo negozi chiusi, cittadini che non hanno nemmeno la possibilità di provvedere ai propri bisogni quotidiani", ha aggiunto, ricordando che "il Governo ha posto in essere tutte le iniziative necessarie per andare incontro a queste esigenze"."Il rischio è concreto e", ha aggiunto.