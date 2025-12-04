Autorità di vigilanza: politica di bilancio prudente attenua rischio di tensioni dall'estero

(Teleborsa) - Le condizioni del sistema economico e finanziario italiano "rimangono nel complesso favorevoli, pur se in un contesto ancora caratterizzato da un'elevata incertezza a livello globale", e "lanel nostro paese". Lo afferma il Comitato per le politiche macroprudenziali dopo la riunione odierna presso la sede della Banca d'Italia a Roma.Alla riunioneil Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che l'ha presieduta, il Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) Paolo Savona, il Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) Mario Pepe, il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) Luigi Federico Signorini e il Direttore Generale del Tesoro Riccardo Barbieri Hermitte.Nei mesi scorsi iled è tornato sui livelli osservati prima della crisi dei debiti sovrani; la condizione finanziaria di famiglie e imprese rimane nel complesso solida, così come quella delle banche e degli altri intermediari.Il Comitato "continua al'andamento degli investimenti delle famiglie in, strumenti altamente complessi che possono esporre i detentori a rischi di perdite significative", viene sottolineato.per via delle crescenti interconnessioni con il sistema finanziario e della frammentazione regolamentare a livello internazionale". Su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze sono stati avviati approfondimenti sull'adeguatezza dei presìdi esistenti in tema di investimento - diretto ed indiretto - in criptoattività da parte di investitori al dettaglio.Il Comitato ha avviato i lavori per la preparazione dellasulle attività che ha svolto nel 2025. Il documento sarà inviato al Governo e alle Camere e pubblicato entro il prossimo marzo.