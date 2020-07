OMS: nuovo allarme per record contagi in sole 24 ore

(Teleborsa) - Inel mondo hanno di molto superato la soglia dei 220.000 venerdì scorso segnando un nuovo record dall'inizio della pandemia. E' quanto risulta dai dati dell', che in 24 ore (10 luglio) ha registrato 228.186 contagi confermati nel mondo.Si tratta dell'ultimo dato definitivo finora disponibile sul sito dell'OMS, perché per la giornata di ieri, 11 luglio, il conteggio dei 219.983 casi confermati, non è ancora definitivo. Sempre venerdì 10 luglio, sono morte nel mondo 5.568 persone a causa del coronavirus, mentre per la giornata di ieri il dato, non ancora definitivo, è di 5.286 decessi.Per quanto riguarda gli, il paese più colpito dal coronavirus: ieri sono stati registrati 66.528 nuovi casi, record in 24 ore, secondo quanto emerge dalla Johns Hopkins University. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia sale quindi a 3.242.073. Il bilancio dei morti è aumentato ed il totale sale a 134.729.Non, che ieri ha superato di nuovo la soglia dei mille, portandosi a quota 1.071. Lo hanno, secondo quanto riporta la Cnn. I casi di contagio sono saliti ieri a quota 1.839.850.ha registratoQuesto aumento, porta il bilancio complessivo dei contagi a quota 849.553è quanto rende noto il ministero della Sanità, sempre secondo quanto riporta la Cnn. Allo stesso tempo, il numero dei morti è aumentato a quota 22.674.