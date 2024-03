Il Sole 24 Ore, utile netto 2023 lievita a 7,7 milioni

Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione de, riunitosi sotto la presidenza di Edoardo Garrone, ha approvato il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 ed il Bilancio Consolidato, che evidenzia undi euro, superiore all’utile 2022 (0,5 milioni di euro) di oltre 14 volte ed unaante IFRS 16, tornata, per 17,5 milioni di euro.“I risultati molto positivi del bilancio 2023 consolidano il ritorno alla redditività da parte del Gruppo", ha dichiarato, amministratrice delegata della Società, aggiungendo "prosegue la trasformazione in gruppo editoriale multimediale, percorso che abbiamo riflesso nel Piano industriale, continuando a perseguire un obiettivo di crescita costante e sostenibile, nonostante un contesto geopolitico emacroeconomico ancora incerto ed instabile e un mercato editoriale in contrazione".del Gruppo 24 ORE crescono a 215,1 milioni (+1,7% sul 2022), mentreper 30,9 milioni di euro (-3,4% rispetto al 2022 e l’Ebitda adjusted si attestae a 27,4 milioni di euro nel 2023 (+9%).è positivo per 14,4 milioni di euro (+25,3% rispetto al 2022).Il Consiglio di Amministrazione ha approvato anche ilche conferma l’indirizzo strategico del precedente Piano 2023-2026, approvato il 21 febbraio 2023, di cui rappresenta l’aggiornamento e l’evoluzione. Facendo leva sui tre pillars di sviluppo fondamentali - valorizzazione del brand, innovazione e sostenibilità, internazionalizzazione - il nuovo Piano conferma un progressivomiglioramento dei principali indicatori economici e finanziari, ancorché con uno sviluppo più graduale rispetto al Piano 2023 – 2026.L’aggiornamento del Piano ha inoltre recepito unapreviste nel Piano Industriale 2023-2026, contestualmente allo sviluppo di. I Target vedono ricavi al 2027 a 236 milioni al rispetto ai 219 milioni attesi nel 2024, un Ebitda che passa da 25 a 33 milioni e un Ebit in crescita da 8 a 15 milioni a fine periodo.