Quarantena a turisti extra UE costa all'Italia 5 miliardi

(Teleborsa) - Un'estate senza viaggiatori daal sistema turistico nazionale per le mancate spese nell’alloggio, nell’alimentazione, nei trasporti, divertimenti, shopping e souvenir. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti sugli effetti della proroga nel nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio, ndr) in vigore dal 15 luglio, dell’obbligo di quarantena obbligatoria per chi arriva da Paesi extracomunitari, mentre resta ancora pesante la diffidenza dei cittadini provenienti dall’Unione Europea. Una necessità di fronte al record di contagi che si sta verificando negli altri continenti destinata però – sottolinea la Coldiretti – ad incidere pesantemente dal punto di vista economico.Lo scorso anno in Italia ci sono stati oltredagli altri continenti durante i mesi di luglio, agosto e settembre che quest’anno rischiano di essere praticamente azzerati, secondo l’analisi Coldiretti su dati Bankitalia. Particolarmente pesante è la perdita dei turisti statunitensi perché hanno un budget elevato con una spesa estiva complessiva diurante i mesi di luglio, agosto e settembre.Le mete privilegiate sono le città d’arte che risentiranno più notevolmente della loro mancanza ma gli americani prestano anche particolare attenzione alla qualità dell’alimentazione per la quale destinano unadurante la vacanza. Gli effetti si faranno sentire anche dal venir meno della leva positiva del turismo sulle esportazioni nazionali con i turisti che al ritorno in patria cercano sugli scaffali i prodotti gustati durante il viaggio.Un vuoto pesante che non viene purtroppo compensato dalla svolta patriottica degli italiani che per ilha scelto di trascorrere le vacanze in Italia, la percentuale più elevata da almenosecondo analisi Coldiretti/Ixè.