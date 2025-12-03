Milano 14:29
Finanza
Bankitalia riacquista BTP e CCTEu per un totale di 7 miliardi
(Teleborsa) - In un'asta di riacquisto titoli, tenutasi questa mattina, Bankitalia ha riacquistato: BTP di varie scadenze e CCTEu per un totale di 7 miliardi di euro.

Nello specifico sono stati riacquistati 1,115 miliardi di BTP a 2 anni, scadenza 28/01/2026, 1,015 miliardi di BTP a 2 anni, scadenza 28/08/2026, 1,264 miliardi di BTP a 3 anni, scadenza 15/09/2026, 1,112 miliardi di BTP a 3 anni, scadenza 15/04/2026, 1,020 miliardi di BTP a 15 anni, scadenza 01/03/2026, e 754 milioni di CCTeu a 6 anni, scadenza 15/04/2026.

Acquistati anche BTp Italia a 8 anni, scadenza 21/05/2026, per un importo di 720 milioni di euro.
