Eurostat, trasferimenti personali: nel 2024 afflussi crescono ma ancora sensibilmente inferiori rispetto ai deflussi

(Teleborsa) - Nel 2024, iinviati dalle famiglie residenti nell'UE a quelle, i cosiddetti trasferimenti personali, hanno superato i, attestandosi a 52,1 miliardi, in, quando erano 49,2 miliardi.Lo rileva, l'ufficio statistico dell'Unione europea, che ha evidenziato inoltre come glidi trasferimenti personalisiano passati da 13,8 miliardi del 2023 ai, registrando unaNegli ultimi 5 anni, aggiunge Eurostat, i. La crescita, infatti, è stata del 51% a fronte di un più modesto incremento degli afflussi, pari al 26%. Di conseguenza, si è registrato un, che lo scorso anno ha raggiunto i 37,3 miliardi di euro.Nel 2024, aggiunge l'ufficio statistico, ben, con afflussi dal resto del mondo superiori ai deflussi. Tra questi, 3 paesi hanno registrato un surplus oltre l'1% del rispettivo prodotto interno lordo (PIL): Croazia (2,6% del PIL), Bulgaria (1,3%) e Portogallo (1,2%). Al contrario, Malta (-2,8%), Cipro (-0,9%), Belgio (-0,6%), Grecia, Spagna e Francia (ciascuno -0,5%) hanno registrato i maggiori deficit di trasferimenti personali in percentuale al PIL.