Torna a volare l'A380 Emirates

(Teleborsa) - Torna a volare, il primo a tornare sulla pista dell'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi dall'inizio della pandemia e a collegarcon un volo giornaliero che diventerà doppio dal 1° agosto.L'impiego del "" rappresenta un segnale importante nel graduale processo di ripresa del traffico aereo su scala internazionale.riprende da oggi anche i voli di linea verso Roma ed altrL'offerta di Emirates si arricchirà ulteriormente nei prossimi giorni, con i voli per Malé e Washington DC (dal 16 luglio), Bruxelles (dal 17 luglio).A chi vola con Emirates è consentito anche fermarsi a Dubai dove, dal 7 luglio sono tornati operativi i desk dedicati ai clienti Skywards. I viaggiato che arrivano nella città di Dubai devono stipulare una polizza assicurativa sanitaria internazionale che copra malattie come il Covid-19 per la durata del loro soggiorno.