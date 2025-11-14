Milano 10:02
44.398 -0,80%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:02
9.708 -1,02%
Francoforte 10:02
23.870 -0,72%

Francoforte: risultato positivo per Lufthansa

Scambia in profit la compagnia aerea tedesca, che lievita del 2,68%.
