Emirates amplia gli ordini Boeing: 65 nuovi 777X per 38 miliardi di dollari

(Teleborsa) -ha annunciato un maxi ordine da, equipaggiati con motori, dal valore complessivo dia prezzi di listino, inaugurando così la giornata d’apertura del. Con questa commessa, il portafoglio ordini totale della compagnia con Boeing sale a 315 widebody, tra cui 270 velivoli 777X, 10 cargo 777 e 35 Dreamliner 787.Parallelamente, l’ordine complessivo di motori GE9X raggiunge quota 540 unità, includendo i 130 nuovi motori siglati oggi. Come spiega in una nota la compagnia aerea, l’accordo rappresenta una favore della manifattura aerospaziale statunitense, sostenendo centinaia di migliaia di posti di lavoro ad alto valore aggiunto negli USA per tutta la durata dei programmi.Lo Sceicco, Presidente e Amministratore Delegato di Emirates Airline and Group, ha dichiarato: "Emirates è già il più grande operatore di Boeing 777 al mondo e oggi stiamo ampliando il nostro impegno nel programma con ordini aggiuntivi per un valore di 38 miliardi di dollari per 65 Boeing 777-9 e 130 motori GE9X. Questo è un impegno a lungo termine e una testimonianza della nostra partnership cone con il".Con l’ordine odierno, Emirates attendeBoeing fino al