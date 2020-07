American Airlines: a ottobre a rischio 25mila posti di lavoro

American Airlines

(Teleborsa) - Una volta terminati i fondi pubblici di sostegno al settore del trasporto aereo per la crisi da Coronaviruspotrebbe essere costretta a tagliare, il 29% del suo staff.L'allarme arriva dalla stessa compagnia aerea USA che ha già chiesto dioltre il 30 settembre e fino a marzo 2021 le misure messe in campo da Washington per sostenere il settore.Nel frattempo,ha invitato i dipendenti a prendere nuovi permessi prolungati che possono durare fino a due anni o ad aderire a pacchetti diIn una nota al personale, come riporta CNBC, il CEOe il Presidentehanno riportato che nel mese di giugno le entrate di American Airlines si sono ridotte di oltre l'80% rispetto a un anno fa."E con l'aumento dei tassi di infezione e diversi stati che ristabiliscono le restrizioni di, ladiaerei sta di nuovo rallentando", hanno scritto.