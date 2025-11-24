BHP rinuncia ad Anglo American

BHP Group

Anglo American

(Teleborsa) -si èda un ultimo tentativo die rafforzare la propria posizione dominante nel settore del rameBHP ha confermato lunedì di aver tenuto colloqui preliminari con Anglo, ma ha affermato che ora "una combinazione delle due società". Il colosso minerario, si legge in una nota, "continua a ritenere che un'integrazione con Anglo American avrebbe avutoe creato un valore significativo per tutti gli stakeholder, ma confida neldella propria strategia di".Il dietro front giunge appena due settimane prima che glivotino per la creazione di Anglo Teck, un gigante del rame, del valore di oltre 60 miliardi di dollari, con importanti progetti di sviluppo in Cile e Perù. L'accordo deve ancora ottenere l'approvazione delle autorità di regolamentazione di paesi come Cina, Stati Uniti e Canada.