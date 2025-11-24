BHP rinuncia ad Anglo American

(Teleborsa) - BHP Group
si è ritirata
da un ultimo tentativo di acquisire Anglo American
e rafforzare la propria posizione dominante nel settore del rame
BHP ha confermato lunedì di aver tenuto colloqui preliminari con Anglo, ma ha affermato che ora "non sta più considerando
una combinazione delle due società". Il colosso minerario, si legge in una nota, "continua a ritenere che un'integrazione con Anglo American avrebbe avuto notevoli vantaggi strategici
e creato un valore significativo per tutti gli stakeholder, ma confida nel potenziale altamente promettente
della propria strategia di crescita organica
".
Il dietro front giunge appena due settimane prima che gli azionisti di Anglo e della canadese Teck Resources
votino per la creazione di Anglo Teck, un gigante del rame, del valore di oltre 60 miliardi di dollari, con importanti progetti di sviluppo in Cile e Perù. L'accordo deve ancora ottenere l'approvazione delle autorità di regolamentazione di paesi come Cina, Stati Uniti e Canada.(Foto: © Anglo American Plc)