Crolla a Londra Anglo American

(Teleborsa) - Pressione sulla società mineraria, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,94%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Anglo American rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 26,66 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 26,98. Il peggioramento di Anglo American è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 26,49.

