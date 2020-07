Fase 3, Codacons: un'ecatombe dei consumi

(Teleborsa) - Una vera e propria "ecatombe" per i. Lo afferma il, commentando lo studio diche vede un calo del -15,2% a giugno rispetto allo scorso anno."Nonostante le riaperture e la ripresa delle attività commerciali i consumatori non comprano, a dimostrazione delle difficoltà economiche che investono milioni di famiglie – ha spiegato il presidente– La crisi legata alha prodotto un depauperamento dei redditi che si traduce in una forte contrazione dei consumi presistente anche nella Fase 3"."Una situazione che mette a rischio migliaia di negozi e di posti di lavoro e che deve essere affrontata dal Governo attraverso misure specifiche per incrementare ildelle famiglie, a partire dal taglioe da una riduzione della pressione fiscale”, ha concluso Rienzi.