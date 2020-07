Passeggeri in calo in porti e aeroporti sardi

(Teleborsa) -in. Daiforniti dall'delsi evince che nella prima decade di giugno gli approdi nei porti di linea dell'isola (Cagliari, Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci) sono diminuiti del, le partenze addirittura dell'82%. Il calo maggiore a Golfo Aranci, dove si è registrato -84%.La riapertura totale decisa a fine giugno ha indotto una leggera ripresa nella prima decade del mese di luglio, quando la riduzione di passeggeri in arrivo nei porti sardi è risultata del 38%, con un -54% per quanto riguarda le partenze.Calo consistente anche negli aeroporti sardi. Nei, a Olbia ne sonofa. All'aeroporto di Cagliari il movimento passeggeri è andato giù del 61%.