Danieli & C porta a compimento operazioni imbarco nave BBC Pearl

Danieli & C

(Teleborsa) -annuncia che si sonolo scorso 10 luglio 2020 ledi imbarco e di stivaggio dellache avrà l’incarico di portare ial cliente americano diUno sforzo senza precedenti per consegnare con un’unica spedizione oltrcon un volume complessivo superiore ai 10.000 metricubi che rappresenta unper la Danieli e per la filiera produttiva nazionale e regionale.Si tratta didi Buttrio in termini di volumi (e per macchine tecnologiche che permetteranno di rivoluzionare l’impianto in questione grazie all’introduzione della(Quality Strip Production) sviluppatadella Danieli.Il tutto si registra a conclusione del primo semestre del 2020 dove gli effetti delle restrizioni, causate della pandemia Covid-19, hanno sortito i maggiori disagi e limitazioni negli approvvigionamenti di beni e servizi per Danieli ed i suoi partner.