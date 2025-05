Danieli, ordini per 200 milioni di euro da JFE Steel in Giappone

Danieli

(Teleborsa) -, secondo produttore di acciaio in Giappone e leader mondiale nella produzione di acciaio per il settore automobilistico, ha scelto, società quotata su Euronext Milan e tra i maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l'industria metallurgica, come partner tecnologico per un piano di transizione ecologica e di riduzione delle emissioni di CO2., la cui entrata in funzione è prevista per la seconda metà del 2028.La nuova acciaieria sarà la(EAF). Sarà dotata di un forno elettrico digitale Digimelter Zerobucket da 320 tonnellate e di una singola stazione LF, entrambe dotate di tecnologia Q-ONE.L'acciaieria giapponese Godo Steel ha incaricato Danieli diper barre per acciai da costruzione e strutturali dello stabilimento di Himeji, nella regione del Kansai, in Giappone. Il progetto consisterà nell'ammodernamento di un laminatoio di medie dimensioni che produce tondi in acciaio legato, tondi deformati e rotaie leggere da 87 anni.Il valore complessivo degli ordini presi da Danieli è di circache sono puntualmente entrati in vigore con l'incasso dei relativi anticipi contrattuali.