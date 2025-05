Europa debole, Piazza Affari inclusa

S&P-500

(Teleborsa) -, inclusa la piazza di Milano che per la maggior parte della seduta, è riuscita a contenere le perdite, grazie soprattutto alla performance delle banche, complici i giudizi positivi di alcune agenzie di rating: dopo che Moody's ha intrapreso azioni di rating su 16 istituti finanziari italiani, in scia al passaggio da stabile a positivo dell'outlook sul Governo italiano e il miglioramento delle condizioni operative per le banche in Italia, e dopo che Jefferies ha alzato i target price sulle principali banche italiane. Sostanzialmente debole l'andamento di Wall Street, con l'che registra una flessione dello 0,27%.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,33%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,27%.Ottimo il livello dello, che scende fino a +88 punti base, con un calo di 9 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,38%.soffre, che evidenzia una perdita dello 0,78%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,59%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 40.128 punti; sulla stessa linea, ilrimane a 42.619 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,83%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,37%.Buona performance per, che cresce dell'1,96%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,92%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,23%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,82%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,60%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,48%.Tra i(+2,06%),(+2,00%),(+1,31%) e(+0,99%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,43%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,12%.