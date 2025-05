Danieli, due nuovi progetti strategici per Emsteel negli Emirati

Danieli

(Teleborsa) -, tra i principali technology provider mondiali nel settore metallurgico, ha avviatoad alta innovazione sviluppati per, leader nella produzione di acciaio green nella regione del. Le due iniziative, che riguardano l’e l’introduzione della, rappresentano un ulteriore passo nella trasformazione sostenibile della siderurgia a livello globale.Il primo progetto prevede l’installazione di un modulo elettrico per il preriscaldamento del gas naturale utilizzato nell’impianto di riduzione diretta del minerale di ferro (DRP) con tecnologia, sviluppata in collaborazione da Tenova e Danieli. Questa innovazione permette di ridurre l’utilizzo diretto della combustione, abbattendo ulteriormente le emissioni inquinanti e migliorando l’efficienza complessiva del processo.Attualmente Emsteel operadotati di sistema di separazione e cattura della CO2 e carica a caldo nei forni elettrici ad arco (EAF), mantenendo il preridotto a una temperatura di circa 600°C. L’elettrificazione del riscaldamento del gas rappresenta un’evoluzione fondamentale verso la produzione di acciaio green a impatto ambientale prossimo allo zero.Il secondo progetto riguarda la modernizzazione di un laminatoio pesante di Emsteel ad Abu Dhabi, con l’implementazione del(TMCP) fornito da Danieli che permetterà di produrre travi di acciaio di grandissime dimensioni, ancora più resistenti e leggere, secondo i più alti standard internazionali di qualità e sicurezza.Grazie a un innovativo, Danieli renderà possibile l’utilizzo di acciai più semplici da lavorare ma comunque molto resistenti, migliorando la saldabilità delle travi e riducendo fino al 30% il consumo di acqua nei processi produttivi, come confermato dai test condotti nel Centro di Ricerca Danieli.Il sistema sarà completamente integrato con il controllo di processo fornito dae verrà installato da, garantendo efficienza operativa e gestione automatizzata dell’impianto.Questi due nuovi progetti testimoniano l’impegno di Danieli nell’elevare laa nuovi livelli di, accelerando il processo didel settore e promuovendo la realizzazione di infrastrutture più sicure, leggere e ad alte prestazioni. In questo percorso, Danieli consolida la propria posizione come partner strategico delle realtà siderurgiche più avanzate, accompagnandole nella transizione verso modelli produttivi sempre più sostenibili, efficienti e competitivi.