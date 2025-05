Borse europee in cauto rialzo, Piazza Affari inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -al pari delle principali Borse Europee, con gli investitori che vedono ridurre le speranze di uno stop per via giudiziaria ai dazi americani, dopo che in appello è stata "congelata" la sentenza della Us Court of International Trade che li sospendeva e dopo che la Casa Bianca ha fatto sapere che avrebbe comunque trovato il modo di reintrodurli.Sul fronte macro, gli addetti ai lavori guardano all'inflazione americana, di aprile, espressa dal PCE, l'indicatore sui prezzi preferito dalla Federal Reserve.Lieve calo dell', che scende a quota 1,134. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,66%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 61,03 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +92 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,41%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,57%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,58%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,17%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,46%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 42.659 punti.Tra lea grande capitalizzazione,avanza dell'1,87%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,84%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,73%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,70%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,99%),(+2,46%),(+2,10%) e(+1,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,88%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,85%.