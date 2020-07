Fisco, Gualtieri: "Si lavora per ridurre tasse a settembre"

(Teleborsa) - L'obiettivo del nuovo scostamento didel Governo è quello dper i contribuenti in difficoltàÈ quanto sostenuto dal Ministro dell'Economiaintervenuto alla Camera durante il question time: "E' intenzione del Governo - ha sottolineato il titolare dell'Economia - usare il prossimoulteriormente questo pagamento previsto per settembre, riducendo significativamente l'onere per i contribuenti".Il governo sta valutando "unadei versamenti" fiscali - ha aggiunto - per superare la logica di un "sistema di, per un sistema basato sullae sulla diluizione nel corso dell'anno degli importi da versare, calcolati sudalle partite IVA".È opportuno, ha sottolineato il Ministro dell'Economia, "un rinnovatocon operatori e intermediari, perché semplificare ilè nell'interesse di tutti".Dal Ministro arriva anche una posizione sul fronte delle: "abbiamo fatto una, anche se non tutte le scelte giuste sono popolari. Suggerisco di guardare al futuro". Ed ha aggiunto: "siamo consapevoli che gli studi deistanno lavorando molto. Ma non penso che un rinvio di poche settimane cambierebbe molto la situazione, perché, che peraltro il Governo intende alleggerire. Posso confermare che valuteremo il tema delle".Infine, i dati sul"aggiornati ai versamenti al 30 giugno danno segnali positivi", ha assicurato Roberto Gualtieri:, ha sottolineato il Ministro, mostra "una riduzione di appena 516 milioni rispetto al 2019, mentredi 932 milioni".