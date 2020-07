Decreto agosto, governo al lavoro sulle misure

(Teleborsa) - Governo al lavoro sul, l'insieme di misure che dovrebbero essere varate entro i primi del prossimo mese e che dovrebbero utilizzare iche l'esecutivo chiederà al Parlamento la prossima settimana con il voto sulloAlcune misure relative al lavoro sono già state p reannunciate dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo , a iniziare dallaper altri 18 mesi e lo, con alcune eccezioni, fino al 31 dicembre per le aziende che hanno chiesto la cassa integrazione.In dettaglio, la nuova Cig dovrebbe andare alle aziende che nel primo semestre hanno registrato un, ma si lavora anche all'ipotesi di introdurre il criterio di selettività solo per usufruire delle seconde 9 settimane. Per tutte le altre imprese, la Cig dovrebbe essere garantita ma dietro pagamento di un contributo ad hoc. Prorogate di 2 mesi le indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll: fino al 31 dicembre, niente causali sul rinnovo dei contratti a termine.al 16 settembre: l'esecutivo lavora a una rateizzazione pluriennale dei versamenti e delle ritenute fiscali e contributive di marzo, aprile e maggio già rinviate e, con il decreto di agosto, dovrebbe stabilire un allungamento delle rate fino ad almeno il 2022 per ridurre la quota da pagare nel 2020. Tutto in attesa della rcon la grande novità per autonomi e partite Iva dellaIl decreto prevederebbe il: il governo vorrebbe poi estendere il super bonus edile al 110% alle ristrutturazioni degli hotel, oltre all'ipotesi di sospendere i pagamenti Imu. In arrivo misure a sostegno di ristorazione, filiera agroalimentare e automotive.Nel pacchetto dovrebbero entrare misure per un valore di circa 1,5 miliardi per le, 1,3 miliardi per la scuola e circa 5 miliardi per Regioni, Comuni e Province.