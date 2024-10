Senato approva ordine del giorno per assumere idonei del concorso Pnrr 2024

(Teleborsa) - Assieme all’approvazione del, contenente misure urgenti di carattere fiscale e proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico ma privo di sostanziali miglioramenti per la scuola, il Senato ha approvato anche l’ordine del giorno dellache impegna il Governo a cercare una soluzione con la Commissione europea per l'assunzione degli idonei del concorso Pnrr 2023. In particolare, l’ordine del giorno parte dalla "necessità diche hanno attestato il merito di aver superato le prove concorsuali ai fini dell'assunzione in ruolo, a partire dai candidati idonei del decreto dipartimentale n. 255 del 6 dicembre 2023" e "impegna il Governo ad avviare in tempi brevi una procedura di confronto con la Commissione europea, al fine diche risponda alle legittime aspettative di migliaia di candidati che hanno superato il concorso ordinario del 2023 ed essere immessi in ruolo, sia pure gradualmente"."Per quanto ci riguarda – commenta– l’rappresenta unnella ‘memoria’ sullo stesso tema consegnata in V e VI Commissione di Palazzo Madama. La speranza è che a questo punto il testo del decreto, presto all'esame dei deputati di Montecitorio, possa accogliere le nostre richieste e quella della senatrice Bucalo per fare giustizia e collocare finalmente gli idonei del concorso Pnrr 2023 nelle graduatorie di merito finalizzate alle loro immissioni in ruolo su posti vacanti".Nel frattempo, risultano sempre aperte le adesioni al ricorso Anief per l'inserimento nella graduatoria di merito di tutti gli idonei del concorso Pnrr 2023.