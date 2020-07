Eurozona, c'è aria di ripresa: bene dati PMI manifattura e servizi

(Teleborsa) - L'si riporta su un, trainata dal doppio recupero del settoree dei, dopo lo shock provocato dalla pandemia di Covid-19 in primavera. Lo confermano i dati preliminari degli indici PMI manifatturieri e dei servizi del mese di luglio, che indicano un generale recupero delle aspettative dei direttori acquisto delle aziende sopra la soglia chiave dei 50 punti.L’Indice, elaborato da IHS Markit, è risalitodai 47,4,4 precedenti, risultando superiore ai 50 punti attesi dagli analisti. Recupera anche ili, attestandosi adai 48,3 precedenti, superando i 51 punti del consensus. Di conseguenza ilsi porta ada 48,5 precedenti (era atteso a 51,1).Fra le maggiori economie europee, lamostra un miglioramento del PMI manifatturiero a 50 da 45,2, sopra il consensus di 48 e del PMI sevizi a 56,7 da 47,3 (atteso 50,5). In, il PMI manifatturiero si porta a 52,6 da 52,3, pur risultando sotto il consensus di 53,2, ed il PMI servizi a 57,8 da 50,7 (atteso 52,3)."Le aziende dell’area euro hanno riportato un incoraggiante inizio del terzo trimestre, con la crescita della produzione di luglio al tasso più veloce in poco più di due anni per via dei graduali allentamenti delle restrizioni e della riapertura dell’economia. Anche la domanda ha dato segnali di ripresa, contribuendo a frenare il tasso di disoccupazione", spiega, Chief Business Economist di IHS Markit."La preoccupazione - ammette - riguarda il crollo della ripresa dopo la crescita iniziale. Le aziende continuano a ridurre il loro personale ad un livello allarmante, a questo si aggiungono i timori che la domanda a medio termine sarà insufficiente a sostenere il recente miglioramento della produzione. Nei prossimi mesi sarà dunque necessario che ladomanda continui a recuperare terreno, ma la paura è che la crescente disoccupazione, i danni ai bilanci delle aziende e l’attuale distanziamento sociale, probabilmente ostacoleranno la ripresa".